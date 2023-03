Addio a Giulio Innocenzi, era sopravvissuto ai nazisti Il sindaco: "Testimone instancabile della storia"

Si è spento a 95 anni Giulio Innocenzi (nella foto). Era uno dei sopravvissuti ai campi di concentramento. Nato a Camerino e residente a Treia da tantissimi anni, aveva spesso ripercorso la sua storia con gli studenti dell’istituto comprensivo Paladini di Treia nella "Giornata della Memoria". "Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Giulio Innocenzi – le parole del sindaco Franco Capponi –, vogliono anche significare la nostra vicinanza ad un uomo straordinario per sensibilità, lucidità, responsabilità e correttezza. Sopravvissuto ai lager nazisti, Giulio è stato instancabile testimone di quell’orrore che ha raccontato nei tanti incontri con le scuole di Treia, nei convegni e in un libro. Il suo messaggio è stato profuso fino a quest’anno per la Giornata della memoria, estremamente lucido a 95 anni, raccomandando ai nostri giovani ad impegnarsi affinché quello che allora è successo non possa più accadere. Ha raccontato quanto vissuto nell’anno e mezzo tra il 9 maggio 1944 e il settembre del 1945: ’Noi prigionieri eravamo trattati con una mentalità disumana e veramente diabolica … di cui non ci si può rendere conto’. All’epoca della sua deportazione aveva 16 anni, è stato prigioniero nel campo di concentramento e lavoro di Düsseldorf. Grazie per la tua amicizia e il senso del dovere nel raccontare quanto ti era accaduto".