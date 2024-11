Addio a Giuseppe Fattori. Ha portato a scuola centinaia di bambini

L’intera comunità vissana saluta quello che per tutti era "zio Peppe", al secolo Giuseppe Fattori, venuto a mancare nella notte tra venerdì e sabato nella sua casetta di emergenza a Visso. Aveva 86 anni e per tanto tempo è stato l’autista di Visso portando con l’autobus a scuola, dal paese a Camerino, intere generazioni di ragazzi. "Peppe con il suo sorriso, e con quelle grosse mani di chi per anni ha domato pullman e corriere, lascia a tutta la comunità di Visso il ricordo della bontà, della generosità e dell’amore – è il ricordo dei concittadini –. Ha superato periodi difficili, così come tutta la comunità di Visso con due terremoti che hanno provato ma non piegato la forza e la resilienza di Giuseppe. Alla moglie Franca Capuzi, al figlio Giulio, alla nuora Romina e a tutta la famiglia Nori e Capuzi un forte abbraccio da tutta la comunità che vi vuole bene". "Un pilastro della storia di Visso" scrive un residente. Tutti dipingono Fattori come un uomo dagli occhi buoni e dai modi gentili.