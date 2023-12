Addio a Lino Fabiani, pellettiere in viale Veneto

Tolentino piange Lino Fabiani, che se n’è andato circondato dall’amore dei suoi cari all’età di 103 anni. In passato aveva gestito (in società con Gaetano Angelini) la ditta Anfa, una pelletteria in viale Vittorio Veneto. Un uomo d’altri tempi, stimato e benvoluto dalla sua città. Lascia le figlie Daniela e Sabina, i nipoti Fabrizio, Valentina, Marco e Lucia, i pronipoti e tante persone che gli volevano bene. Fabiani aveva anche un’altra passione. "Ci lascia lo scrittore tolentinate (pseudonimo Engel Massetti) che mi ha commosso ed emozionato con i suoi libri, da ultimo "Eleonora"", scrive un concittadino. Tanti i messaggi di affetto a lui e di vicinanza alla sua famiglia. L’ultimo saluto alle 10.30 nella basilica di San Nicola, muovendo dalla sala del commiato Terracoeli.