Addio a Luca Balzani. L’Elettromedia: "Mente vivace, dava il meglio"

L’azienda Elettromedia spa di Potenza Picena piange la scomparsa di Luca Balzani (nella foto), storico dipendente ed export area manager da oltre vent’anni, ma soprattutto grande riferimento per tanti colleghi. Balzani se n’è andato venerdì a 52 anni, dopo aver affrontato con dignità una grave malattia. È stato fino all’ultimo vicino all’azienda, che si stringe con tutto il suo affetto alla famiglia, in particolare alla moglie Benedetta, al figlio Marco, ai genitori Anna Lisa e Roberto e al fratello Fabio.

"Un giorno triste per l’azienda, che vede volare via Luca. La sua mente vivace, l’impegno costante, la sua passione e la sua empatia ci accompagneranno sempre", è il pensiero del presidente di Elettromedia Pietro Pantaleone. "Votato all’eccellenza, dava sempre il meglio di sé. Un entusiasta per natura, innamorato della vita, amante dei viaggi e della musica, appassionato del proprio lavoro – è il ricordo dell’ufficio commerciale –. Ipercritico a volte, ma sempre col fine di mettersi in gioco per raggiungere nuovi obiettivi. Un motore trainante, in continua ricerca: si documentava, era curioso e pieno di interessi. Diretto, pronto alla battuta e al tempo stesso attento al dettaglio. Era riuscito a intessere e coltivare un rapporto di fiducia e amicizia con i partner internazionali, in Asia, Sud America, Australia, Sudafrica e Medio Oriente". In azienda ricordano Luca mentre raccontava di quando, da ragazzo, aveva vissuto in Canada. O quando parlava del figlio con gli occhi pieni di orgoglio. Indimenticabile poi quella volta che, nell’ultimo saluto a Emidio Vagnoni, uno dei soci fondatori di Elettromedia, aveva cantato "Angels" di Robbie Williams per rendergli omaggio. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Pieroni a Falconara, città di Luca. Il funerale si svolgerà domani, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale S.S. Rosario.