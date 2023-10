Addio a Lucio Pupilli, geometra a Camerino dalla grande passione per la politica

Una persona bravissima, un lavoratore serio e di buona volontà e un esempio per i liberi professionisti. Sono solo alcune delle descrizioni e degli attestati di stima che arrivano a Lucio Pupilli (nella foto), scomparso all’età di 98 anni nella serata di martedì con le esequie svolte ieri presso la basilica di San Venanzio. Geometra con un suo studio, riconosciuto e stimato da tutti per competenza tecnica e professionalità che è stato d’esempio anche nell’ordine per molti altri tecnici nel territorio camerte che spesso lo consultavano e ascoltavano. In diversi lo ricordano anche per l’esperienza e la passione politica che lo hanno contraddistinto. Tra il 1985 e il 1990 fu assessore con delega ai lavori pubblici nell’amministrazione Grifantini I nelle fila del Partito socialista italiano, quando in giunta con lui era, all’epoca presente come vicesindaco, l’amico Dario Conti. Con Conti e gli altri membri del gruppo furono protagonisti di un periodo di rilancio di attrattiva della città ducale, molto amata, grazie anche a molti lavori e strutture da lui seguiti. Nel Psi è stato anche segretario della locale sezione. Lascia l’amata moglie Leda, i figli Enrico e Anna, i nipoti Elena e Andrea, e le nipoti Sandra e Claudia.