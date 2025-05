Addio a Maggi, era l’anima di Villa Strada

Nella chiesa della frazione Villa Strada di Cingoli, viene celebrato oggi alle 16.30 il funerale di Costantino Maggi, malato da tempo e deceduto ieri mattina all’età di 83 anni. Lascia la moglie Alba, i figli Claudia e Stefano, il genero, la nuora, nipoti, pronipoti e tantissimi amici. Dopo le esequie, il feretro sarà tumulato nel cimitero della contrada.

Villastradese-doc, molto conosciuto, apprezzato per le sue doti caratteriali espressioni di ilare giovialità, spiccato senso dell’umorismo, simpatia suscitata dalla personale indole peculiare dell’animatore, Maggi sarebbe potuto figurare benissimo nel cast del popolare film "Amici miei". Da giovane ha iniziato l’attività aprendo un salone di barbiere, effettuandola nella popolosa borgata e svolgendola finché non è divenuto stimato assicuratore, lasciando quindi l’intenso e lungo impegno ai figli, che lo stanno proseguendo.

È stato presidente del Circolo Nuova Italia, il sodalizio sociale villastradese che per consolidata tradizione ha avuto il titolo di "locale storico delle Marche", facendo poi parte del consiglio direttivo. Fervoroso organizzatore di gite, di eventi ricreativi, di iniziative aggreganti e di memorabili scherzi insieme con il suo gruppo, spassoso intrattenitore, si ricordano due proverbi da lui coniati in dialetto cingolano: "Non se po’ fa ‘na vita da malati, pe’ morì sani" e "Quanno ‘u grassu sciupa, ‘u siccu more" ("Quando la persona grassa dimagrisce, quella scarna muore").

Gianfilippo Centanni