Addio a Maggiori: "Esempio per tutti"

San Severino piange la prematura scomparsa di Luigino Maggiori. Aveva 58 anni ed era uno storico volontario del gruppo comunale di protezione civile. Per anni ha dedicato tempo, energie e passione a servizio della comunità. Era stato tra i primi a entrare nel gruppo di volontari e ha rappresentato un punto di riferimento, distinguendosi per il suo impegno instancabile, la generosità e lo spirito di solidarietà. La sua presenza ha lasciato un segno indelebile nella protezione civile e nella città, grazie al suo instancabile lavoro nei momenti di emergenza. "Con il suo impegno – lo ha ricordato il sindaco Rosa Piermattei – ha dimostrato un grande senso del dovere, mettendosi a servizio della città nei momenti più difficili. La sua perdita lascia un grande vuoto, ma il suo ricordo resterà vivo nel cuore di tutti. A nome dell’amministrazione e della cittadinanza esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia". Il funerale si svolgerà domani alle 9.30 a San Domenico. Il gruppo comunale di protezione civile si stringe con affetto ai figli Andrea e Federico, alla moglie Stefania e ai familiari. "Grazie Luigino per tutto quello che hai fatto – sono le parole del coordinatore Dino Marinelli –. Il tuo esempio continuerà a vivere nel nostro operato".