Addio a Marc Augé a Civitanova: "Che Spessore a Futura"

È scomparso lunedì Marc Augé, filosofo, antropologo, scrittore francese innamorato di Civitanova (del suo borgo marinaro), che per anni ha frequentato, ospite del Festival Futura dal 2013 in poi, lasciando un bellissimo ricordo in chi lo ha potuto conoscere, ascoltare, e tra questi Gino Troli, direttore artistico di Futura Festival. "Veniva – ricorda Troli – sempre con grande piacere e amava girare a piedi nella zona portuale, in cui vedeva prendere corpo la tradizione marinara della città e che riusciva a dare senso e spessore storico a quello che altrimenti poteva essere un ‘non luogo’, uno dei tanti spazi anonimi che le città moderne avevano generato e su cui il filosofo francese aveva scritto pagine famose in tutto il mondo". Augé, nonostante la sua fama planetaria, sapeva relazionarsi con tutti. "La semplicità – sottolinea Troli – era la chiave con cui si rapportava con gli studenti del liceo che lo intervistavano o con il pubblico di Futura che voleva carpirgli i segreti delle sue teorie filosofiche e antropologiche". "Ha dato spessore – ribadisce – e valore internazionale alle edizioni di Futura Festival lasciando tracce indelebili in tutti quelli che hanno potuto ascoltarlo, rimanendo nella memoria come Bauman, Grossman, Savater e altri monumenti del pensiero passati nelle cinque edizioni del festival. La sua scomparsa lascia un grande vuoto in chi lo ha conosciuto e ne ricorda ancora le memorabili lezioni lasciate nelle notti estive di Futura". Sono online i video delle sue partecipazioni al festival (www.futurafestivalstory.it).