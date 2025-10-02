Addio a Marcelletti, decano dei farmacisti

Un pezzo di storia per Tolentino, il decano dei farmacisti, un signore d’altri tempi protagonista della vita culturale, sociale ed economica della città, fondatore dello Sci Club Tolentino e del Circolo filatelico e numismatico. Il dottor Arnaldo Marcelletti è morto ieri mattina all’età di 103 anni, che aveva compiuto il 10 giugno. Tante persone alla camera ardente si sono strette ai figli Alberto e Aldo, ai nipoti Ambrogio, Amedeo, Arturo e Angela e ai quattro pronipoti. Oggi, alle 16.30, sarà celebrato il funerale nella basilica di San Nicola.

Una vita da farmacista, quella di Marcelletti. Speziale dal 1945: ottant’anni dedicati alla sua professione, tutti trascorsi tra le mura della farmacia di via Roma. Un grande sapere tramandato ai figli, che per i suoi 103 anni avevano voluto dedicargli un libro fotografico con gli scatti del maestro Maurizio Galimberti. Fino all’ultimo il dottor Arnaldo è stato in farmacia. Nel retro sistemava, controllava e timbrava le ricette, preparava creme e unguenti nonché le famose cartine per ciambelle, piccola ma geniale invenzione di suo padre Arturo, farmacista titolare a Tolentino dalla fine della guerra mondiale.

Marcelletti aveva ricoperto varie cariche nell’Ordine dei farmacisti. Era stato anche corrispondente dei quotidiani "Il Tempo" di Roma e la "Voce Adriatica" e aveva curato le pagine dell’Informatore cittadino. Si era distinto negli ambiti più svariati ricoprendo la carica di segretario del Gruppo goliardico Saverio Bezzi, del Gruppo filodrammatico, del Circolo filatelico e numismatico e dello Sci club Tolentino. Collezionava francobolli, pacchetti di sigarette vuoti, cartoline d’epoca. Aveva perso la moglie, la maestra Wilna Ferranti, nel 2016, dopo 62 anni di matrimonio. Nel 2022 era stato nominato "Cittadino dell’anno".

"Esempio di dedizione, integrità e spirito di servizio – afferma Luciano Diomedi, presidente dell’Ordine provinciale dei farmacisti a, a nome di tutta la categoria –, la sua figura rimarrà per sempre legata alla memoria collettiva della nostra comunità di professionisti e al patrimonio culturale e umano che la farmacia rappresenta da generazioni. Abbiamo avuto l’onore di conoscere non solo un collega, ma un custode della tradizione farmaceutica e della galenica, capace di coniugare la sapienza di un tempo con l’evoluzione della scienza e della cura". "Con lui se ne va un pezzo di storia importante di Tolentino ha concluso il sindaco Mauro Sclavi.

Lucia Gentili