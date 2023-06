Addio a Marco Micucci, figura di spicco nel mondo del biliardo

"Un grande campione, una grande persona, che perdita". Civitanova, e tutto il mondo nazionale del biliardo, piangono Marco Micucci, morto a 51 anni dopo una malattia. In lutto diverse associazioni sportive – tra cui la Fissb, il comitato regionale Marche – su tutta la penisola per il decesso di Micucci, in città già titolare della sala biliardo "Diamante". Tanto che l’abruzzese Andrea Altobelli lo ricorda così: "Come non avere un pensiero per un grande campione che se ne va troppo presto. Ci lascia uno dei migliori giocatori marchigiani. Giovane, elegante, di una grande umiltà e onestà sportiva. Spesso andavo nella sua sala a Civitanova, sempre gentile e accogliente. Tristezza infinita. Condoglianze a tutta la famiglia". A piangerlo la moglie Annarita, la mamma Cinella, il fratello Francesco, la cognata Roberta, i nipote Valeria e Alessandro. Il funerale verrà celebrato oggi alle 16.45 alla chiesa del Cristo Re.