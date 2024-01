Addio a Marco Pannaggi: "Custode dell’arte paterna"

È morto nella notte tra domenica e ieri Marco Pannaggi, figlio del futurista Ivo, tutore e custode della multiforme attività artistica paterna. Aveva 82 anni e viveva a Oslo in Norvegia, ma era legato anche a Macerata, dove aveva vissuto a lungo nella casa del padre in via Crescimbeni e dove aveva fondato il Centro studi Pannaggi. "Da sempre portava avanti lo studio delle opere di Ivo Pannaggi, cercando di valorizzare il lavoro di questo illustre maceratese, molto più apprezzato all’estero che in patria – lo ricorda l’avvocato Marco Fabiani (nella foto con Marco Pannaggi), vice presidente del Centro studi diretto da Gabriele Porfiri –. Aveva curato diverse mostre e aveva in programma di organizzarne altre, a Monteleone di Fermo e a Firenze". "Era anche un punto di riferimento per i proprietari delle opere di Pannaggi, per le certificazioni di autenticità – prosegue Fabiani –. Era molto attento infatti alla tutela contro i numerosi falsi che girano in Italia. Ha patrocinato il premio intitolato a suo padre in città dall’associazione Amici del Buonaccorsi. Era molto preciso, metodico, quasi maniacale nella ricerca e nella tutela di tutti i lavori di Pannaggi. Qui a Macerata c’è parte del fondo dei documenti di Pannaggi, un’altra parte è a Oslo, e un’idea di Marco era anche quella di riunire il materiale e archiviarlo insieme". Di nazionalità italo-norvegese, Marco Pannaggi ha vissuto quasi sempre a Oslo dove vivono anche il fratello, Tito, la sorella Kora e le amatissime nipoti. Ha lavorato come scenografo, come regista, "ha avuto diverse iniziative su vari filoni sempre con grande creatività, era una persona mai noiosa – lo ricorda Luigi Ricci, fotografo, amico di Marco Pannaggi e anche lui impegnato nel Centro studi –. Marco era la memoria storica del padre, aveva tirato fuori aspetti delle sue creazioni che Ivo non aveva valorizzato". Purtroppo negli ultimi tempi aveva avuto dei problemi di salute, ma le sue condizioni sono precipitate all’improvviso nella notte tra domenica e lunedì, con una crisi cardiaca che non gli ha lasciato scampo.