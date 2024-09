Addio a Maria Mitilli. Per decenni al bancone della merceria di famiglia

A 102 anni si spegne Maria Mitilli, una vita segnata dall’amore e e dedizione totale alla sua famiglia. È morta circondata dall’affetto dei suoi cari, nella sua casa di Sforzacosta, in quel mondo dove tutti la conoscevano. Per decenni è stata dietro al bancone della merceria di via Nazionale, attività gestita fin dagli anni 60, iniziata con la vendita di filati. E ne ha intrecciati di fili Maria nella sua vita che, come per tutti quelli della sua generazione, è stata spesso in salita. Era nata l’8 marzo, data che ben si attagliava sul suo essere donna che ha attraversato la vita con coraggio e una grande tempra, qualità mostrate fin da giovane. Lascia un grande insegnamento a tutti quelli che l’hanno conosciuta, ai figli Alda, Lucia e Auro (detto Lallo), al genero Roberto, a nipoti Annalisa e Marco. Il funerale oggi alle 16 nella chiesa di San Giuseppe.