Addio a Maria Verdenelli, "cittadina benemerita" Oggi c’è l’ultimo saluto

Si terranno oggi alle 11, nella chiesa di Sant’Agostino, i funerali di Maria Verdenelli vedova Di Stefano, 90 anni, morta giovedì sera alla casa di riposo recanatese. La donna, che lascia la figlia Lucia, era molto conosciuta in città come "Mariola la levatrice" avendo fatto nascere diverse generazioni di recanatesi. È stata per lunghi anni dipendente dell’ospedale dove lavorava come ostetrica. Nel 2016, per l’attività e l’impegno a favore delle neo mamme, l’amministrazione comunale le conferì l’attestato di "cittadina benemerita".