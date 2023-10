Addio a Marisetta: "Un esempio di forza"

Se ne è andata Marisa Dorici (nella foto), affettuosamente conosciuta come Marisetta. Conosciutissima in città, era stata per tanti anni la titolare del negozio di alimentari di via Francesco Panfili, nel rione di Contro, che dopo il terremoto era stata costretta a delocalizzare in un container in via Lorenzo D’Alessandro. Aveva messo passione nel suo lavoro e in molti apprezzavano le materie prime e i prodotti di prima qualità che offriva alla propria clientela. Ma soprattutto, Marisetta era conosciuta per il suo carattere sempre allegro, il suo sorriso contagioso, la sua positività e la passione per il canto. Non si era mai persa d’animo, nonostante la vita gli avesse riservato anche il tremendo dolore di perdere il proprio marito. Da tempo combatteva contro un male, ma purtroppo la sua vita è stata interrotta martedì all’età di 69 anni. "Resterai per sempre nel cuore. Un esempio di forza, resilienza, allegria, gentilezza", è il ricordo di una conoscente sul suo profilo Facebook, mentre un suo caro amico scrive: "Marisetta già manchi! Mancano le indimenticate uscite serali, la tua allegria e la tua voglia di cantare appena partiva un po’ di musica". Marisetta aveva tre figlie, Silvia, Cristina e Nicoletta Raggi e lascia anche i nipoti, i generi e tanti parenti e amici che l’hanno apprezzata e amata. I funerali si celebreranno oggi alle 9.30 nella chiesa di San Domenico.

Gaia Gennaretti