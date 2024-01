Addio a Mauro Evangelista: "Un grande illustratore"

Dopo una malattia veloce e inesorabile, su cui aveva tenuto il massimo riserbo, è morto l’altra notte Mauro Evangelista, illustratore e insegnante di grandissimo talento e profonda umanità. Aveva 60 anni. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha suscitato profondo dolore in quanti in città lo avevano potuto conoscere e apprezzare, e nelle migliaia di studenti che, da tutto il mondo, erano venuti in città per le lezioni nella scuola Ars in Fabula, da lui fondata. Il suo stile inconfondibile ha impreziosito, oltre alle numerose e splendide pubblicazioni per bambini e ragazzi, anche i manifesti di tanti eventi cittadini, trasformandoli sempre in un sogno pieno di fantasia e delicatezza.

Nato a Macerata nel 1963, dopo gli studi a Venezia aveva lavorato come grafico per diverse agenzie pubblicitarie, per poi dedicarsi a tempo pieno all’illustrazione e alla docenza dal 1994 all’Accademia di belle arti. Le sue illustrazioni hanno impreziosito volumi pubblicati in Italia e all’estero. Tra i molti riconoscimenti ricevuti, il Premio Andersen per il Miglior Illustratore nel 2008 e il premio Emanuele Luzzati per l’Illustrazione. Anche la scuola di illustrazione Ars in Fabula, che ha ricevuto il Premio Andersen nel 2011 per la formazione, e l’anno seguente a Evangelista era stato conferito il Super Premio Andersen. Sempre grazie a lui, per anni agli Antichi Forni è stata organizzata "Libriamoci - Mostra Internazionale dell’Illustrazione". "Partendo da una piccola realtà – lo ha ricordato Ars in Fabula dando la notizia della scomparsa –, ha contribuito alla crescita del mondo del libro illustrato avviando con generosità, lungimiranza e grande rigore la scuola di illustrazione, che vanta a sua volta numerosi riconoscimenti. Nel dolore della scomparsa di un uomo appassionato, ironico, curioso, che ha saputo guidare i tanti che hanno lavorato con lui, ci consola sapere che il segno artistico, umano e civile del maestro resterà nelle sue opere e nei tratti dei molti che lo hanno incontrato". "Illustratore visionario, imprenditore sognatore, direttore raffinato, docente gentile – lo ricorda Stefania Monteverde, che da assessore lavorò moltissimo con Evangelista –. Ha fatto di Macerata la capitale italiana del libro illustrato. Ha formato generazioni di illustratori. A Macerata ha regalato per 25 anni Libriamoci, giorni pieni di bambini, grandi, giovani illustratori, libri bellissimi, racconti, esperienze meravigliose. In questi anni ho avuto la fortuna di parlare con Mauro tante volte, di ascoltare le sue idee raffinate, le parole gentili. Di un sogno avevamo parlato un po’, l’idea a Macerata di un museo dell’illustrazione per raccontare questa storia meravigliosa di cui lui è stato il protagonista. Non la dimenticheremo". Evangelista lascia la moglie Michela Avi e tantissimi allievi, ex allievi ed estimatori grandissimi del suo talento. La camera ardente è stata allestita al Centro funerario di via dei Velini. Il funerale si terrà oggi alle 15 nella chiesa di San Giorgio.