Addio a Monia Granatelli, Civitanovese Lavorava nella Moda a Milano

Si è spenta a Milano, dopo aver lottato contro una malattia che non le ha dato scampo, Monia Granatelli. Aveva 50 anni, era civitanovese, ma le sue passioni e il suo lavoro – nel mondo della moda – l’avevano portata lontano dalla sua città dove però tornava quando poteva perché qui c’era la sua famiglia: la mamma Laila, il babbo Moreno e la sorella Wanna. La salma sarà nella sala del commiato Terra e Cielo di via Cecchetti dalle 8 di questa mattina, poi i funerali si terranno domani alle 16.45 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a San Marone. Toccante l’addio di sua sorella Wanna: "Come una principessa, mai una parola fuori posto, esigente e delicata, rispettoso e rispettata, una con un carattere che non molla mai, schietta, una principessa umile che chiede scusa di essersi ammalata, una principessa che soffre in silenzio. Tu che leggi non chiederti perché, non disperarti per quello che perdi. Piuttosto gioisci per ciò che hai avuto. Una principessa di nome Monia".