Addio a Montecchiari. Colonna di Poltrona Frau

Un uomo d’altri tempi, gentile e sorridente. È il ricordo unanime al 73enne di Tolentino Giuseppe Montecchiari. Ha chiuso i suoi occhi buoni nella notte tra venerdì e ieri, dopo una malattia. È stato per tanto tempo (prima di andare in pensione) direttore amministrativo di Poltrona Frau. Grande appassionato di calcio, aveva ricoperto anche l’incarico di responsabile amministrativo dell’US Tolentino. Ed era stato anche segretario e tesoriere dell’Università delle tre età, Unitre. Lascia la moglie Novella, il figlio Alessandro e gli adorati nipotini. Questa mattina, alle 9.30, nella chiesa dello Spirito Santo (muovendo dalla casa funeraria Rossetti) si svolgerà il rito funebre. Centinaia i messaggi di affetto per Giuseppe, detto "Peppe", e di vicinanza alla sua famiglia. "Fui molto felice quando nel 2019 dopo la promozione in serie D accettò di essere il nostro responsabile amministrativo, una risorsa sempre fondamentale sia dal punto di vista tecnico sia umano – ricorda il presidente dell’US Tolentino Marco Romagnoli -. Una grave perdita per la nostra società sportiva, per la comunità cittadina. Era un punto di riferimento. Grazie di tutto Peppe". I concittadini portano nel cuore la sua grazia e la sua simpatia.