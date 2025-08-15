Addio a Mugnano. La sua vita legata a San Marone

Si svolgerà domani il funerale di Gerardo Mugnano, il marittimo morto a 74 anni, stroncato da infarto. Il suo addio alla famiglia e alla sua comunità avverrà proprio nel giorno della processione delle barche in mare, evento organizzato come ogni anno in onore del patrono, San Marone, un santo per il quale i pescatori civitanovesi hanno sempre avuto una profonda venerazione.

La cerimonia funebre di Mugnano cade in una data che nella sua vita è tornata più volte, sia nella gioia che nel dolore. Il 16 agosto del 2013, infatti, a bordo del peschereccio "Il biondo", di cui era armatore, trasportando le reliquie del santo guidò la sfilata delle barche davanti alla costa civitanovese e tre anni dopo, stavolta il 18 agosto, nella giornata della festa del patrono, il peschereccio affondò in porto. Un destino intrecciato al calendario del santo patrono della città quello di Gerardo Mugnano, che si è sentito male mercoledì mattina in un magazzino del mercato ittico, dove stava sistemando le reti da pesca, attività che svolgeva da quando non solcava più l’Adriatico. È morto nel giro di poche ore, verso mezzogiorno, all’ospedale Torrette di Ancona, dove era stato trasportato nel tentativo di salvarlo con intervento chirurgico.

Conosciuto da tutti con il soprannome di "lo roscio", è stato un uomo vissuto per il mare e sul mare. Lascia tre figli, Basso, Nazzareno e Renata, la sorella Livia, i nipoti. Il funerale sarà celebrato domani alle 11 nel santuario di San Marone, poi la salma sarà trasferita a San Benedetto per essere cremata, come da suo desiderio.

l. c.