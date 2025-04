Addio a "Nazzarè". Aveva giocato nella Cherubini Calcio

Commozione e partecipazione della gente di Civitanova Alta per la scomparsa a 80 anni di Nazzareno Paolini (nella foto). Personaggio molto amato, presenza costante al Caffè Cerolini e nel centro storico, dove la sua famiglia quando era ragazzo aveva gestito il "Forno" proprio nel vicolo omonimo, dietro al complesso Sant’Agostino. Il funerale si è svolto domenica nella Collegiata di San Paolo, dove era amico del compianto parroco don Alberto Spito, ora sostituito da don Francesco Miti. "Nazzarè" – così lo chiamavano tutti – aveva giocato nella gloriosa squadra della Cherubini Calcio, per la quale negli anni settanta c’era l’identificazione di tutta la città alta. Ha lavorato anche in Francia, dove si è fatto apprezzare per le sue doti umane. Una volta in pensione ha lanciato l’idea del Presepe alla Tramvia che ha contribuito ad animare la zona d’ingresso del paese. Successivamente è stato trasferito nel Convento delle Suore francesi, presso il palazzetto Bonaparte in collaborazione con don Alberto. Per l’inaugurazione Paolini ha organizzato scenografie con i centurioni che hanno colpito la fantasia. Per mille altre iniziative aveva sempre qualche idea geniale, di cui rendeva tutti partecipi conversando sotto i portici o tra via Roma e piazza della Libertà. Qualche estate fa in vicolo del Forno Riccardo Ruggeri, Giampiero Bernini e altri avevano realizzato dei maxi poster con i personaggi popolari compreso Nazzarè e il fabbro Capozucca, scomparso qualche tempo fa.

Ennio Ercoli