Addio a Nazzareno Bordi: "Sei stato protagonista di tanti spettacoli"

Tolentino in lacrime per l’86enne Nazzareno Bordi (nella foto). "Ciao Nazzareno, grazie della tua gentilezza, del tuo talento d’attore e grazie per essere stato testimone dell’inizio della storia teatrale di Tolentino – è il ricordo di Saverio Marconi, padre e direttore artistico della Compagnia della Rancia -. Sei stato protagonista in molti spettacoli del Gruppo Teatro Tolentino (Aspettando Godot - Perché Perché Mari e tanti altri), hai partecipato a uno dei primi spettacoli della Compagnia della Rancia (La Cortigiana) e hai seguito con amore la nascita di tante compagnie amatoriali di Tolentino. Grazie con tutto il mio cuore e tutto il mio affetto per avermi aiutato ad essere quello che sono".

Tanti i messaggi di affetto per Bordi. "Ciao Nazzareno, infinitamente riconoscenti", aggiunge l’associazione teatrale amatoriale Le Mezze Facce. L’86enne lascia la moglie Graziella, i figli Giampiero e Maurizio, i nipoti e il pronipote.

Il funerale si svolgerà oggi alle 10 nella chiesa dello Spirito Santo, muovendo dalla sala del commiato Terracoeli. Le offerte saranno devolute alla Lega del Filo d’Oro.