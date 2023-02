Addio a Nello Minnozzi, ex presidente della Società Operaia

Cordoglio a Colmurano per Nello Minnozzi, che si è spento sabato nella sua abitazione di Macerata, venti giorni dopo aver compiuto 96 anni. Era nato a Colmurano, dove aveva vissuto fino a qualche anno dopo il matrimonio. Era stato un dipendente della Provincia, distaccato all’ufficio di igiene e negli anni ‘80 era stato un attivo sostenitore e membro della Democrazia Cristiana nel Maceratese (conosciuto e rispettato anche negli ambienti politici romani, in particolare col senatore Danilo De’ Cocci). Ma il rapporto con la comunità di Colmurano, dove passava le vacanze e partecipava a tutte le manifestazioni e le ricorrenze, era rimasto sempre forte. Era stato socio, ma soprattutto presidente, della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Colmurano. Mario Lambertucci lo ricorda con particolare commozione: "Abbiamo condiviso i ricordi dei bei tempi in cui tutto sembrava essere più umano, come le manifestazioni del Carnevale dei bambini". La comunità si unisce al dolore della famiglia Minnozzi.