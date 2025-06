Addio a Nicole Gabbucci. Una vita nel segno di arte e poesia

Si è spenta a 79 anni Nicole Gabbucci (nella foto), artista franco-italiana che da oltre quattro decenni aveva scelto di vivere a Montefano, il paese d’origine della famiglia paterna. Pittrice, poetessa, fotografa e intellettuale raffinata, Nicole Gabbucci ha rappresentato un ponte tra cultura francese e italiana, lasciando una traccia significativa nel panorama artistico marchigiano. Figlia del console onorario Enrico Gabbucci, era nata in Alsazia e cresciuta tra Strasburgo e l’Italia. Laureata in Storia dell’Arte e Archeologia e in Lettere e Civiltà Italiana, si era distinta fin da giovane per talento e curiosità intellettuale.

Negli anni ’70 aveva lavorato con nomi di primo piano del cinema come Federico Fellini e Carmelo Bene, prima di allontanarsi da quel mondo. Diplomata in Decorazione all’Accademia di Belle Arti di Roma, aveva poi approfondito la pittura anche all’Accademia Piero Vannucci di Perugia, scegliendo di seguire un percorso personale e libero. Il suo stile pittorico, a tratti visionario, ispirato all’energia e alla forza espressiva di Frida Kahlo, raccontava una femminilità indipendente e fuori dagli stereotipi. Bellissima, determinata, colta e ironica, Nicole Gabbucci ha vissuto l’arte come espressione di amore per la natura e per le piccole cose: "Alle Marche ho consacrato 45 anni della mia vita", diceva con orgoglio. Fotografa attenta ai dettagli dimenticati – una porta scrostata, una finestra antica, un albero piegato dal vento – ha immortalato scorci e atmosfere degli antichi borghi marchigiani in tutte le stagioni, con particolare sensibilità per la luce e i colori. Oltre alla pittura e alla fotografia, Gabbucci è stata anche un’apprezzata poetessa. La sua figura, elegante e discreta, ha attraversato il tempo con coerenza e profondità. La comunità di Montefano la ricorda con affetto. Verrà sepolta nel cimitero comunale, nella terra che aveva scelto come casa e musa ispiratrice.