Addio a Nita Nardi, regina dell’operetta

Dall’altra sera la "cingolanità" è priva d’una delle sue più spiccate figure, con la morte di Nita Nardi, vedova Natalini, deceduta all’età di novant’anni. La piangono il figlio Andrea avvocato penalista, la figlia Silvana insegnante alla scuola primaria, il genero Claudio, la nipote Claudia che gestisce l’edicola-tabaccheria in corso Garibaldi, il nipote Stefano, la signora Ada, i parenti, le innumerevoli persone amiche, i tanti estimatori. Il funerale viene celebrato oggi alle 15.30 nella chiesa di Sant’Esuperanzio. Nita ha impersonato i valori della più genuina cingolanità: brio, estro, arguzia, disinvoltura, simpatia, disponibilità, l’hanno resa veramente unica, stimata, ricordando il suo impegno nell’attività commerciale di famiglia, l’esemplarità coniugale col marito Silvano, l’amore per i suoi cari, soprattutto le sue interpretazioni sul palcoscenico, che le hanno meritato l’attributo di "regina dell’operetta" per le replicate esibizioni nelle più note rappresentazioni del genere e di spettacoli in prosa, primadonna del gruppo filarmonico-drammatico poi intitolato a Fabio Campagnoli e Otello Gabrielli. La malattia aveva costretto Nita in casa. Ma accompagnata dalla figlia Silvana il 10 aprile dell’anno scorso, nel teatro Farnese era spettatrice dell’operetta "Al cavallino bianco". La "Gabrielli Campagnoli" con Giovanni Sbergamo, le fece la sorpresa di offrirle un omaggio floreale e il pubblico, unanimemente commosso, le tributò un’interminabile standing ovation.

Gianfilippo Centanni