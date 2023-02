Addio a Orazi, pioniere del distretto calzaturiero

Si è spento, all’età di 88 anni, Ferdinando Orazi, già consigliere comunale ed assessore di Corridonia negli anni ’60 e tra i "pionieri" del distretto calzaturiero maceratese insieme al suo grande amico Andrea Santoni, gigante delle calzature di lusso, scomparso nel maggio del 2021. Insieme stavano progettando l’idea di un’azienda tradizionale ed innovativa al tempo stesso, facendo ricorso alle loro straordinarie doti artigiane ed ai tanti contatti avviati con realtà anche di altri territori: una gravissima ed imprevedibile contingenza familiare nel 1974 ha impedito ad Orazi di proseguire quest’avventura, all’epoca davvero allo stato embrionale che poi Santoni ha iniziato e proseguito insieme alla moglie Rosa ed ai figli.

Ferdinando inoltre, con enorme tenacia e caparbietà, dai banchi del consiglio comunale corridoniano, nelle file dell’allora PSI, portò avanti, tra non poche resistenze, l’idea forse anche "visionaria" della realizzazione dell’Ippodromo Martini, in una zona vicina al centro abitato, lungo la strada provinciale ed in un’area di oltre 90mila metri quadri. Un impianto che poi è diventato il vero e proprio punto di riferimento per tutta l’Italia centrale e non solo del mondo del galoppo nazionale con un indotto economico non indifferente. Lascia la figlia Anna Maria, titolare di una nota attività commerciale a Macerata ed il figlio Tony, amorevolmente ospitato da anni nella struttura dell’Anffas e il genero Andrea. I funerali si celebreranno questo pomeriggio alle 14.30 nella chiesa di Santa Maria delle Vergini a Macerata con offerte destinate proprio all’Anffas.