Addio a Paciarotti. Oggi il funerale

A Cingoli, nella chiesa di Sant’Esuperanzio, viene celebrato oggi alle 15 il funerale di Fernando Paciarotti (nella foto) morto l’altro ieri all’età di 77 anni. Lo piangono la moglie Maria, le figlie Federica, Eleonora e Matilde con Tommaso, i generi Paolo e Glauco, i nipoti, le sorelle, i numerosi parenti.

Il decesso di Paciarotti ha destato un’intensa e partecipe commozione non solo a Cingoli. Fin da giovane, sempre attivo intraprendente, era molto conosciuto e stimato, oltreché per l’amichevole e spontanea cordialità peculiare del suo carattere, per la sua affermata operatività nel settore degli inerti: in particolare, nella pavimentazione a pietra effettuata, con ricercata e appassionata perizia da litocultore, in luoghi storici della regione, ricevendo autorevoli riconoscimenti per la realizzazione di soluzioni innovative in sintonìa con la tradizione e con le peculiari caratteristiche dei siti.

g. cen.