Addio a padre Grimaldi a Recanati: giovedì il funerale

Arriverà a Recanati domani pomeriggio la salma di padre Floriano Grimaldi, 92 anni, morto ieri all’ospedale di Macerata. Ad accoglierlo ci sarà tutta la comunità dei Frati Cappuccini, a cui padre Grimaldi apparteneva. La salma sarà esposta in chiesa per permettere a tutte le persone che lo conoscevano e amavano di tributargli un ultimo, affettuoso saluto. Il funerale è stato programmato per giovedì mattina alle 10.30, sempre nella chiesa del convento e da qui, al termine della funzione religiosa, la salma prenderà la via di casa, verso Morrovalle dove lui era nato e dove c’è la tomba di famiglia. Padre Floriano Grimaldi ha diretto la Biblioteca e l’Archivio storico della Santa Casa di Loreto per circa cinquant’anni, dedicando numerosi studi e ricerche alla costruzione della basilica e alla storia dei libri editi sulla Santa Casa e storia dell’arte. Tra i maggiori storici della Regione Marche, i suoi studi sono conservati in moltissime biblioteche nel mondo, dall’America all’Europa. Tanto conosciuto per i suoi studi e per le sue ricerche, quanto amato per la sua simpatia e la sua mansuetudine. "Ciao Padre Floriano, da tutti noi che ti abbiamo conosciuto nel convento di Recanati": così lo salutano i cappuccini del convento recanatese che, insieme a Padre Francesco, e dal giovane Fra’ Alessandro Tesei, aveva contribuito a riaprire e riportarlo all’intensa attività di oggi.