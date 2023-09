Addio a Palma, ex direttore Eni a Matelica: ricordo di un grande cittadino

La comunità matelicese piange uno dei suoi più celebri ed insigni cittadini, Sergio Palma, spentosi ieri a Milano all’età di 76 anni. Ex direttore Eni E&P per Africa, Medio Oriente e Cina, Palma, sposato e padre di due figli, era molto legato a Matelica ed aveva svolto un ruolo chiave nella ricostruzione post sisma del santuario della Beata Mattia, come pure per le celebrazioni del 700esimo anniversario della morte tra il 2020 ed il 2022. Quale manager del settore petrolifero aveva ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui, il 22 giugno 2016, il premio Marchigiani dell’anno 2015, ritirato nella prestigiosa Sala Koch di Palazzo Madama a Roma. Addolorato si è dichiarato il sindaco di Matelica, Massimo Baldini, che lo ha definito "uno dei più importanti ed attivi matelicesi dei nostri tempi, una persona solare, stimata e sempre corretta, il cui ricordo resterà vivo tra chi lo ha conosciuto".

m. p.