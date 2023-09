Addio a Palmieri a Treia: Chiesanuova in lutto La comunità di Chiesanuova è in lutto per la scomparsa di Benito Palmieri, noto come Peppe, ex imprenditore e presidente del Chiesanuova calcio. La società sportiva partecipa al dolore della famiglia. Il funerale oggi alle 16 nella chiesa dei santi Vito e Patrizio.