Addio a Palmieri, storico presidente degli arcieri

di Lucia Gentili

Solo domenica era salito sul podio, con la sua squadra, al campionato regionale. L’intero territorio piange il 56enne Priamo Palmieri, presidente dell’asd Arcieri del Medio Chienti di Belforte dal 2013 allo scorso ottobre, per quasi dieci anni, che ora svolgeva la funzione di segretario della società e di tecnico di I livello. Un uomo amato da tutti per i suoi modi gentili, rari. Aveva vissuto a Pieve Torina, il suo paese, con la sua famiglia, fino al terremoto del 2016, dove era anche titolare di una gioielleria (casa e negozio avevano subìto danni). Poi si era trasferito a Porto Sant’Elpidio; qui, nella sua abitazione, lunedì mattina all’improvviso si è sentito male. Un’emorragia cerebrale. È stato portato subito all’ospedale di Fermo, dove ieri mattina, dopo due giorni di coma, si è spento. E l’ennesimo gesto di amore e solidarietà di Priamo è stata la donazione di organi; oggi si saprà quante vite ha salvato e quando sarà fissata la data dell’ultimo saluto. Palmieri lascia nel dolore la moglie Franca e la figlia, gli amori della sua vita, con la mamma Graziella, il fratello e la sorella. Neanche un mese fa avevo perso il padre 85enne, Decio. Centinaia e centinaia i messaggi di affetto per Priamo e la sua famiglia, anche dalla Fitarco e dalle altre regioni, da Bonsai Club 95 di Casette d’Ete (essendo i bonsai la sua passione) Ieri sera gli Arcieri del Medio Chienti si sono ritrovati per ricordarlo. Al funerale indosseranno la divisa. Arciere dal 2008, dal suo arrivo alla dirigenza della società belfortese è stato un punto di riferimento per tutta la gestione dell’attività agonistica e di formazione. "Un esempio di correttezza sportiva, sempre pacato, educato, un leader per la sua associazione ed apprezzato da tutto il mondo arcieristico", dice l’attuale presidente Marco Feliziani. Priamo domenica ha fatto la sua ultima gara, a Caldarola. Il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci si stringe forte alla famiglia, "un bravissimo ragazzo", lo ricorda. "Grazie per tutte le volte che ci hai accolto nel tuo negozio con la tua gentilezza, la tua grazia e la tua professionalità", ricordano i concittadini. "Priamo se ne va portandosi via per sempre una parte di me e della mia vita più bella – ha scritto il dottor Mauro Pelagalli, suo caro amico fin dall’infanzia –. Se ne va, come suo solito, senza fare rumore ma lasciando dentro di noi un gran rumore di vetri rotti, di ingiustizia, di un orologio che segna un’ora sbagliata. Di un troppo presto e di un troppo male. Se ne va da uomo onesto, equilibrato, prudente, solido, da uomo coraggioso e generoso. Da stanotte ci sarà un uomo o una donna che tornerà a vedere l’alba e il tramonto. Fai buon viaggio amico e fratello mio. Un giorno noi ci incontreremo nel bel mezzo di una festa che non può mai finire".