Addio a Piero, volto del bar Del Sole: "Ci lascia tanti insegnamenti"

Porto Recanati piange la scomparsa di Piero Cotogni, ex tecnico della Telecom e soprattutto volto noto del bar Del Sole, dove spesso lavorava e dava una mano ai figli nella conduzione del locale. Aveva 72 anni e le sue condizioni di salute sono precipitate improvvisamente venerdì, per questo era stato portato all’ospedale di Macerata. Tuttavia non c’è stato nulla da fare e ieri, attorno a mezzanotte e un quarto, il suo cuore ha cessato per sempre di battere. Una notizia terribile che ha gettato nello sconforto tantissimi portorecanatesi. Piero era cresciuto a Macerata, ma da ragazzo si era trasferito con la famiglia a Porto Recanati. E per quasi tutta la vita aveva lavorato come tecnico itinerante della Telecom. In seguito, una volta raggiunta la pensione, aveva cominciato ad aiutare i figli Carlo e Claudio che gestiscono il bar Del Sole di via Roma.

In molti gli volevano bene per il suo carattere solare, accogliente e con la battuta sempre pronta in ogni occasione. Oltre a ciò, Piero era stato per tantissimi anni con il Gruppo Podistico Amatori di Porto Recanati, così come aveva svolto il ruolo di segretario nella società sportiva del bocciodromo cittadino. Non solo: da quasi 15 anni era volontario del Loreto Calcio, andando a prendere con il pulmino della squadra i ragazzi delle giovanili. "Caro Piero – ha scritto sui social un amico -, mi mancheranno le nostre chiacchiere, quasi giornaliere, verso mezzogiorno. È un fulmine a ciel sereno, una mazzata che fa male". "Ci ha dato tanti insegnamenti di vita, e cioè di essere persone semplici e dedite al lavoro", è invece il ricordo commosso della famiglia. L’uomo lascia la moglie Paola, i figli Carlo e Claudio, la sorella Rossana con Mariano, il cognato Massimo con Doriana, le nipoti Stefania e Daniela. Il funerale sarà celebrato oggi, alle 15.30, nella chiesa di San Giovanni Battista.

Giorgio Giannaccini