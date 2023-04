Addio a Pigliapoco, ucciso da un malore: aveva 60 anni

Il funerale di Feliano Pigliapoco, morto per un istantaneo malore nel pomeriggio di sabato scorso all’età di 60 anni, verrà celebrato domani alle 16.30, nella chiesa parrocchiale della frazione Villa Strada di Cingoli dov’è avvenuto il decesso. Lascia la moglie Michela, i figli Matteo e Mary, i genitori Geo e Vera, il fratello Giordano, i parenti e gli innumerevoli amici. Da stamattina si potrà rendere omaggio alla salma nella Casa funeraria Gigli Sabbatini di Villa Strada in cui il defunto viveva con la famiglia. Anche in quanto repentina, la scomparsa di Pigliapoco, notissima figura d’imprenditore e di sportivo, dopo i primi momenti di costernata incredibilità ha destato un’intensa partecipazione emotiva. Appena pensionato, restava attivo mantenendo col calcio l’impegno iniziato un quarto di secolo fa, quando ha stimolato la fondazione della Victoria Strada.

Gianfilippo Centanni