Addio a Raffaela Marzialetti Alfonsi. Una vita per la famiglia e il lavoro

Dopo una breve malattia, circondata dall’affetto dei suoi cari, mercoledì sera è venuta a mancare a 76 anni Raffaela Marzialetti, vedova Alfonsi (nella foto). Raffaela gestiva l’impresa IP Alfonsi dopo la prematura scomparsa del marito nel 1996. Una vita, la sua, dedita al lavoro ed alla famiglia, caratterizzata da difficoltà e sacrifici, affrontati sempre con compostezza e nobiltà d’animo.

Un legame forte quello con gli affetti e l’azienda, con impegno e grande responsabilità sociale seguiva l’impresa, con un’attenzione dedicata alla persona, valori che rimarranno sempre impressi nel cuore di chi l’ha conosciuta e le ha voluto bene. La famiglia ringrazia tutti coloro che in questo breve periodo hanno contribuito con vicinanza ed affetto ad alleviare la sua sofferenza.

In particolare il reparto di oncologia dell’ospedale di Macerata e l’Hospice, dove ha trascorso gli ultimi 15 giorni della sua vita accudita amorevolmente.

"Un ringraziamento speciale al dottor Alessio Lupi, che con grande competenza ed umanità ha dato dimostrazione di come l’essere medico non sia una semplice professione, ma una vera vocazione, animata dal principio nobile del prendersi cura con amore della persona malata", fa sapere sempre la famiglia Alfonsi, i figli Antonella e Alfonso, il genero andrea e la nuora Francesca. La salma riposa al centro funerario di via dei Velini. I funerali ci saranno domani alle 9 nella chiesa del SS. Crocifisso di Villa Potenza.