Addio a Renzo Mercorelli, ustione fatale a Tolentino

Oggi alle 15 nella chiesa della Santa Famiglia a Tolentino, ci sarà l’ultimo saluto a Renzo Mercorelli (nella foto), l’ottantatreenne rimasto ustionato nell’incidente di venerdì. Sabato mattina, dopo diverse ore di agonia, si era spento all’ospedale regionale Torrette di Ancona, dove era stato elitrasportato per aver riportato ustioni su circa il 60% del corpo. Stava bruciando sterpaglie e potature vicino alla sua abitazione, in contrada Calcavenaccio, quando era caduto tra le fiamme. Solo dopo il nullaosta da parte dell’autorità giudiziaria, è stato possibile fissare il funerale.

Tante le persone che, dalle 12 di ieri, si sono strette ai familiari alla camera ardente allestita alla sala del commiato Terracoeli. Renzo lascia la moglie Annamaria, l’amore di una vita, le figlie Alessandra e Michela, tre nipoti e la sorella Rita. Parenti e amici hanno espresso, in messaggi di vicinanza e affetto, il ricordo di un uomo che si era dedicato con dedizione alla famiglia e alla terra, avendo sempre lavorato come agricoltore, sui campi. Amava la campagna. "L’acqua di un fiume si adatta al cammino possibile, senza dimenticare il proprio obiettivo: il mare", è scritto in uno dei messaggi. "Un angelo è salito in cielo", scrive un amico di famiglia. Dopo il ricovero ad Ancona le sue condizioni, purtroppo, in poco tempo sono precipitate.