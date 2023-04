Addio a Riccioni, storico presidente della Pro Loco

È venuto a mancare nel mattino di ieri Renzo Riccioni, storico presidente della Pro Loco Camerino che per 13 anni dal 2009 fino al 2022 è stato alla guida dell’associazione. Affetto da un morbo raro che lo aveva debilitato, nella notte dopo un malore è stato portato dal pronto soccorso di Camerino alla neurologia di Macerata dove all’età di 68 anni si è spento. Nato a Roma, cresciuto nella frazione di Costafiore di Muccia da bambino, per trasferirsi da sposato e per lavoro per anni a Francavilla al Mare, tornando poi nella città ducale. Un legame d’amore con la capitale dove tornava volentieri, ha organizzato per anni le festività annuali di Costafiore e da giovane con amici ha fondato il gruppo storico degli Sbandieratori di Muccia, che ha arricchito manifestazioni come la Corsa alla Spada e Palio e tanti ragazze e ragazzi del luogo ha visto crescere con talento. Lavoratore alla Goodyear alla guida della Pro Loco di Camerino ha reso note o ideato diverse manifestazioni come la Festa del Torrone, con il dolce tipico più lungo, il Camerte dell’anno, o il Gran varietà nel Ducato. Con il suo stile sempre pacato ma dalla vena comica e intraprendente era vicino ai giovani della cittadina per qualche anno facendo anche da autista ai ragazzi delle giovanili del Camerino calcio. Tra le soddisfazioni raggiunte c’è nel 2014 la vittoria del programma di Rai2 "Mezzogiorno in famiglia", dove i comuni italiani si sfidano in varie competizioni ludiche; l’edizione annuale fu vinta dalla rappresentativa camerte guidata dalla Pro Loco. Nel 2019 poi le festività degli 80 anni dell’associazione, prima Pro Loco nelle Marche, con l’inaugurazione dell’ufficio turistico al Sottocorte Village. Gli amici dell’ente condividono: "Non sei stato solo un grande presidente, ma un amico sincero e affettuoso per tutti noi. Non ti dimenticheremo. Ciao Renzo". Scrive invece Giuseppe Corridoni ex presidente della Corsa alla spada, coetaneo e come lui proveniente da Muccia: "Ci siamo trovati fianco a fianco nel post terremoto e abbiamo provato a far ripartire le associazioni che in quel periodo rappresentavano, tu che dicevi ’siamo testardi ce la faremo vedrai’, ce l’abbiamo fatta grande pres. Grazie di avermi dato la tua amicizia. Ciao cucciolo".