Addio a Secchiari: geometra 63enne impegnato in politica

Addio ad Antonio Secchiari. Ha lottato per mesi in terapia intensiva, con accanto tutte le parsone che gli hanno voluto bene, ma non ce l’ha fatta a superare le conseguenze di un infarto che lo aveva colpito alla fine dello scorso anno ed è morto ieri mattina, a soli sessantatre anni. Geometra di professione, era per tutti ‘Tonino’. Originario di Corridonia, viveva a Civitanova ed era molto conosciuto anche per la sua militanza nelle fila del Pds, il Partito Democratico di Sinistra, del quale era stato segretario provinciale. Il suo impegno in politica lo aveva visto impegnato in prima linea pure a Civitanova, nel direttivo cittadino del partito. Secchiari, per diversi anni, ha ricoperto anche il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione del consorzio idrico dell’Ato 3. Il funerale verrà celebrato domani mattina, alle 10, nella chiesa di San Pietro.