Addio a Sergio Torresi del bar "La Romana"

di Lorena Cellini

E’ morto Sergio Torresi. Il suo nome sarà per sempre legato all’epopea del bar pasticceria La Romana che con lui, e grazie alla sua famiglia, è stata il simbolo di un mondo e di un modo di fare accoglienza improntato all’eleganza, all’originalità, sempre nel segno della qualità e senza abbandonare mai i cardini della tradizione. Aveva settanta anni. Con lui se ne va un civitanovese innamorato della sua città, di cui è stato protagonista della vita sociale e commerciale, appassionato ogni volta che si trattava di pungolare anche gli amministratori perché facessero scelte che le dessero lustro e la mettessero al passo con le località turistiche più importanti. E’ stato portatore di una visione imprenditoriale che era in anticipo sui tempi e che hanno reso l’offerta de La Romana così originale da aver varcato i confini comunali e regionali, dove era giunto l’eco dei suoi famosi aperitivi. Era malato da molto tempo Sergio e, nonostante la sofferenza e la fatica, era sempre il fulcro del locale e non aveva mai smesso di interessarsi a quanto accadeva nella sua Civitanova, anche dopo essersi ritirato dalla professione e dopo la cessione dell’attività. L’11 marzo del 2019 è stato l’ultimo giorno di gestione della famiglia Torresi, che aveva avviato La Romana. Tutto cominciò con Giuseppe e con sua moglie Peppina che nel 1968 aprirono il locale, in cui nei successivi decenni hanno lavorato tutti gli otto figli dei capostipiti e hanno anche loro costruito un capitolo di storia de La Romana. Sergio tra questi. Si è spento nel pomeriggio del primo gennaio, nel giorno in cui lo si trovava immancabilmente al lavoro nel suo locale, ad accogliere tutti per quello che era un rito civitanovese; la prima colazione o il primo aperitivo dell’anno consumati alla Romana. Dopo aver servito la sua numerosa e affezionata clientela era solito salutare ognuno con un caloroso arrivederci. Stavolta ha detto addio, portando per sempre con sé quell’arte della pasticceria e dell’eleganza che consegnano La Romana alla storia della città. I funerali verranno celebrati questa mattina alle 10, nella chiesa di Cristo Re, con partenza della salma dalla casa funeraria Terra e Cielo di via Cecchetti. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di centinaia di cittadini civitanovesi: "Professionista che portava qualcosa di diverso in provincia", "la sua gentilezza rimarrà unica", "un vero signore", "hai fatto la storia della passata gioventù civitanovese", "il mondo ha perso una gran brava persona".