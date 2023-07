Addio a Simone Bisbocci a Camerino: l'ultimo saluto alle 17.30

È stato fissato per oggi pomeriggio alle 17.30, nella basilica di San Venanzio a Camerino, l’ultimo saluto al 47enne Simone Bisbocci. Dipendente Unicam in servizio alla segreteria studenti nella sede di San Benedetto del Tronto (Biologia della nutrizione), si era spento mercoledì all’improvviso, per un malore fatale. Era stato trovato senza vita a casa, a San Benedetto (dove si era trasferito da diversi anni). Originario di Camerino, Simone era conosciutissimo e benvoluto da tutti. Migliaia i messaggi di affetto per lui e di vicinanza alla famiglia, in particolare a papà Enzo, mamma Adriana, al fratello Matteo e alla compagna Giovanna. La salma sarà trasportata dall’ospedale di San Benedetto del Tronto alla basilica di San Venanzio, dove arriverà alle 14.30. "Porterò per sempre nel mio cuore tutti i tuoi insegnamenti e trucchetti da grandissimo centrale che eri. Ciao Capitano", scrive un amico, ricordando la passione di Simone per il calcio a cinque, sport in cui brillava. E ancora, "Il tuo sorriso ci mancherà", "Prima eri un angelo in terra, adesso sei un angelo in paradiso".