Addio a Simonetta Fontana. L’ex dirigente Rai aveva 64 anni

Addio a Simonetta Fontana, ex dirigente di primissimo piano della Rai. Aveva 64 anni.

Civitanovese di origini, aveva lavorato per tanti anni a Roma e proprio nell’ambiente romano era riuscita a farsi conocere e apprezzare per le sue qualità professionali. Un male, purtroppo, non le ha lasciato scampo nonostante tutti i tentativi.

La donna è morta nella tarda serata dell’altro ieri all’ospedale di Civitanova Alta, dove si trovava ricoverata. Due anni fa era andata in pensione, dopo aver lavorato nella Rai come dirigente del servizio organizzativo.

Era stata la compagna di Alberto Testa, paroliere di successo per i più grandi interpreti della canzone italiana, autore televisivo delle più note trasmissioni del piccolo schermo, cantante e compositore, scomparso nel 2009. Dopo il pensionamento, Simonetta Fontana era tornata nella sua città natale e viveva nel quartiere di San Marone.

Il funerale della ex dirigente Rai civitanovese sarà celebrato questa mattina, alle 9.45, nella chiesa di San Paolo, partendo dalla casa funeraria Terra e cielo, dove si trova composta la salma. La donna lascia la madre e due fratelli.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in città.

"Simonetta era di una disponibilità, serietà e umiltà fuori dal normale" è il ricordo commosso di un suo amico di vecchia data.

Chiara Marinelli