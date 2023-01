Addio a Tomassucci, ex consigliere e ingegnere

Un punto di riferimento per Sarnano. Così viene definito dai concittadini e dal sindaco Luca Piergentili, il 67enne Luigi Tomassucci. Ingegnere, prima di andare in pensione era stato funzionario dell’ufficio tecnico comunale. "Una persona eccezionale – lo ricorda il primo cittadino –, in grado di ascoltare davvero gli altri, sempre disponibile. Negli anni ’80-90 era stato anche consigliere comunale, in un bel periodo storico, facendo una politica costruttiva. Fino all’ultimo ha partecipato attivamente alla vita associazionistica e culturale del paese (ad esempio faceva parte del Circolo di Piazza Alta). Mancherà a tutti". L’intera comunità si stringe alla moglie Ivana e alla figlia Isabella. "Luigi ha concluso questa parte del viaggio – è scritto sul manifesto –. Ha attraversato questo mondo seminando il bene con coraggio e gentilezza, ha amato con tutto se stesso e con la stessa intensità è stato amato e sarà sempre amato". Ieri è stata allestita la camera ardente alla sala del commiato Pietas di Passo Ripe San Ginesio e oggi, alle 10.30, ci si sposterà al cimitero di Sarnano per la sepoltura. La famiglia chiede donazioni in favore dell’Airc.