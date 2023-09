Addio a Ubaldo Tombolini, una vita per l’azienda

di Lucia Gentili

Due comunità in lutto, Urbisaglia e Colmurano, per il 74enne Ubaldo Tombolini, che si è spento nella notte tra lunedì e ieri dopo una vita dedicata all’azienda di famiglia, la Tombolini appunto, fondata dal fratello Eugenio insieme ai suoi fratelli Mario, Alfio, Giuliana e dalla cognata Franca. Diventata una delle realtà più importanti del settore tessile italiano. Ubaldo, uomo di grandi valori, sportivo, lascia la moglie Noemi, le figlie Michela e Chiara e il nipote Federico ai quali la famiglia Tombolini, l’azienda tutta e i dipendenti si stringono in un ricordo affettuoso. Il funerale si svolgerà oggi alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Urbisaglia. Ieri e oggi l’azienda e il negozio Area. T sono rimasti chiusi per lutto. "Tutta l’amministrazione – ha scritto il Comune di Urbisaglia – si stringe al dolore della famiglia per la scomparsa del caro Ubaldo. A nome della cittadinanza un ultimo ringraziamento al cofondatore dell’omonima ditta, che tanto ha dato negli anni all’intera comunità e al territorio". "Era una persona sempre disponibile e col sorriso sulle labbra", ha aggiunto il primo cittadino Paolo Francesco Giubileo. "Lo ricordo sempre sorridente e gentile con tutti. Aveva molti amici e si vedeva spesso, fino a quando la malattia non lo ha costretto a una vita più riservata", ha aggiunto il collega di Colmurano Mirko Mari. Tanti i messaggi di affetto per Ubaldo. "Grande uomo. Ancora ricordo il mio primo giorno in azienda, il pizzicotto sulla guancia e le sue parole: "Benvenuta in famiglia e buon lavoro", scrive una dipendente. "Ho avuto l’onore di essere una sua dipendente – ricorda un’altra –, sempre gentile e premuroso mi ha insegnato tanto. Prima delle ferie ci sei venuto a salutare in azienda, ogni volta grintoso e sorridente. Ci mancherai".