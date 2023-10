Addio a Vallesi, ideò il primo grande emporio

Addio a Raul Vallesi, a 91 anni si è spento il fondatore di Tutto per Tutti, il primo centro commerciale della città. Erano gli anni 70 e lungo corso Umberto I aprì quell’enorme emporio dove, per la prima volta, si trovavano esposte le più variegate merci. Un edificio di quattro piani, con la facciata tutta a vetri, realizzata a quel tempo dall’impresa edile di Flaviano Pipponzi, oggi portata avanti dai figli Marco e Paolo. Un grande magazzino che intercettava le ambizioni di una Civitanova che stava crescendo e alla vocazione peschereccia e industriale abbinava la voglia di dire la sua pure nel commercio. Oggi la città è un polo regionale del commercio e Raul Vallesi ebbe l’intuizione di intercettare per primo un cambiamento che poi mutò per sempre il settore con l’avvento dei centri commerciali. Tutto per Tutti fu il primo ed è stato, all’epoca, una sorta di paradiso per grandi e piccini che da quei locali uscivano tenendo strette tra le mani le indimenticabili buste di colore giallo con la scritta in nero piene di prodotti acquistati. Poi la chiusura, negli anni in cui il commercio stava cambiando, si delocalizzava e sceglieva la periferia dove operare su grandi superfici e offrire ai clienti ampie possibilità di parcheggio. Tutto per Tutti resta un meraviglioso ricordo della Civitanova di un tempo e a Raul Vallesi - che fu anche fondatore del Club Vela - va riconosciuto il quid che lo portò al successo. Raul Vallesi si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari. Lascia i figli Massimo, Fabrizio e Piero, la nuora Valeria e tanti nipoti, Claudio, Veronica, Lorenzo, Giorgia e Sofia.

I funerali si svolgeranno questa mattina alle ore 10 nella chiesa di Cristo Re partendo dalla sala del commiato di San Marone, in via De Amicis, dove è stata composta la salma. Vallesi verrà tumulato al cimitero di Montecosaro.

Lorena Cellini