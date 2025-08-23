Addio a Zaccari: "Sapeva sorridere anche nelle disavventure"

La comunità di Corridonia piange la scomparsa di Stefano Zaccari, venuto a mancare all’età di 62 anni a causa di una brutta malattia contro la quale combatteva da tempo. Tanti sono stati i messaggi di cordoglio dedicati alla famiglia di "Dragucciu", così veniva affettuosamente chiamato dagli amici, in quanto era molto noto anche per aver gestito al tempo la pizzeria "Col del Rosso" con la moglie Rossella. Una persona apprezzata e stimata da tutti per la sua gentilezza e simpatia, inoltre nel 2022 si era impegnato nelle elezioni comunali, candidandosi come consigliere nella lista civica "Noi Cittadini", a sostegno di Sandro Scipioni. "Una persona onesta – così l’ha definito Scipioni –, un amico sincero che sapeva sorridere anche nelle disavventure. Era davvero piacevole passare del tempo con lui, soprattutto per me si è sempre dimostrato un grande consigliere, oltre a essere stato anche un mio paziente quando ero coordinatore della dialisi Macerata. Teneva molto alla sua città, amava l’amicizia e quando era in mezzo alla gente stava bene". "Non abbiamo parole per descrivere il vuoto che ci lasci – lo ha ricordato lo staff del Bar Moretto, che Stefano frequentava abitualmente –. La tua voglia di vivere e di combattere sarà il nostro spirito guida. Te lo promettiamo e ti mandiamo un bacio enorme". Oltre alla moglie, Stefano Zaccari lascia le figlie Valentina ed Eleonora. Il funerale sarà celebrato oggi, alle 10, nella chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato di Corridonia.