Addio ad Angela Ranaldi del Caffè Centrale: aveva 93 anni

All’età di 93 anni è scomparsa a Civitanova Angela Ranaldi, che con il marito Fiorello Mobili e la figlia Simonetta ha gestito – dal 1953 fino al dicembre 2018 – il Caffè Centrale, all’incrocio principale di Santa Maria Apparente. Il funerale si svolgerà oggi alle 15 nella Chiesa di quartiere. Con il suo sorriso, la sua gentilezza e i suoi modi eleganti è stata una presenza costante al pubblico, quando i caffè e bar – a Civitanova come altrove – erano punti d’incontro quotidiano per tutti – dalla mattina presto a mezzanotte –, una tappa fissa per il caffè, il cappuccino, la partita a carte o a biliardo, la visone delle partite di calcio in televisione con relative discussioni infinite e la stessa lettura del giornale. Alla figlia Simonetta, alla nipote Alice e al marito Marco Poeta (già assessore comunale) le condoglianze di tanti cittadini civitanovesi.

Ennio Ercoli