Addio ad Anna, fondatrice del ’Balcone delle Marche’

A Cingoli viene celebrato oggi alle 10, nella chiesa di Sant’Esuperanzio, il funerale di Anna Santamarianova vedova Cacciamani (nella foto), deceduta l’altro ieri all’età di 95 anni. La piangono i figli Graziella, Rosaria, Urbano e Daniele, i generi Filiberto, Armando e Hassane, le nuore Ivana e Orietta, il cognato Costantino, i nipoti e pronipoti, i numerosi parenti. La signora Anna, per tutti "Annetta", era conosciuta e ammirata per l’eccezionale dinamismo e la sollecitante simpatìa che hanno contraddistinto il suo carattere. Ha felicemente conciliato l’impegno da casalinga con la sua passione per il folclore locale. È stata una protagonista della fondazione del gruppo folk ’Balcone delle Marche’ di cui poi è divenuta presidente onoraria, e una spiccata componente del corpo di ballo, degli applauditi spettacoli danzanti (momento-clou il saltarello) interpretati per decenni, cantando un brioso repertorio di stornelli dialettali, alla maniera di "Annetta", conosciuta anche come incessante ed esperta cercatrice di funghi.

g. cen.