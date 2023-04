Addio ad Antonio Faccioni, commercialista di 63 anni

Se ne va il commercialista civitanovese Antonio Faccioni. L’uomo, di 63 anni, si è spento venerdì sera. Risiedeva nel quartiere di San Gabriele, dove in molti lo conoscevano. "Una persona intelligente, che si è fatta voler bene", lo ricorda un amico. "Un uomo buono e bravo e allo stesso tempo simpatico e scherzoso. Sono addolorato, ci mancherà", spiega invece un conoscente. "Condoglianze di cuore a tutta la meravigliosa famiglia e te, Antonio, vola libero con la tua moto in paradiso" e ancora "ciao Antonio riposa in pace", sono alcuni dei post social degli amici e conoscenti del 63enne, la cui salma si trova nella ‘Sala del commiato’ di via De Amicis. Oggi alle 16 si terranno i funerali nella chiesa di San Gabriele dell’Addolorata, poi ci si sposterà al cimitero di San Marone. Antonio Faccioni lascia la mamma Angela Vittoria, i figli Sestilio e Sebastiano, la compagna Cristina, le sorelle Fiorella ed Antonella, i cognati, la zia Carolina, i nipoti, i parenti e gli amici.

fr. ros.