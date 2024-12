Addio ad Armando Reschini, 104 anni vissuti con gentilezza

L’intera comunità di Corridonia piange la scomparsa di Armando Reschini, venuto a mancare all’età di 104 anni. Era uno degli abitanti più longevi della città e molto conosciuto per via della sua gentilezza e del sorriso sempre impresso: sono infatti stati tanti i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia. Classe 1920, una vita dedita al lavoro di agricoltore, muratore e metalmeccanico, aveva combattuto la Seconda guerra mondiale e nel 1943, grazie all’aiuto dei greci, era riuscito a scappare alle retate tedesche e a rifugiarsi in Grecia. Curioso poi, ma anche fortemente educativo, l’episodio avvenuto il 25 aprile 2021 in occasione della giornata dedicata alla campagna sulla prevenzione del rischio cardiovascolare organizzata dall’associazione Cives di Macerata, all’abbazia di San Claudio, quando proprio lui, a 101 anni suonati, decise di sottoporsi ai test di rito, riportando tra l’altro dei risultati invidiabili. Reschini lascia i figli Eda e Luciano, il genero Giancarlo, la nuora Antonina, i nipoti Alessio, Giorgio e Sara e le pronipoti Greta, Nives e Naike. Il funerale sarà celebrato oggi alle 15 nella chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato.

d. p.