Addio al 93enne David Nardi: "È stato un gran lavoratore"

La comunità moglianese in lutto per il 93enne David Nardi. Si è spento ieri alle 4, lasciando la moglie Duilia, i figli Dino e Tonino (dell’associazione "Amici di Santa Croce"), e gli amati nipoti. Muratore in pensione, faceva lavori in ferro e in passato apparteneva alla confraternita del Santissimo Sacramento. "Grande lavoratore, persona conosciutissima e benvoluta da tutti, lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nei nipoti Sara Diego e Davide", dicono i concittadini. L’ultimo saluto è stato fissato per questa mattina alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di San Gregorio Magno a Mogliano. Tantissimi i messaggi di affetto per il 93enne e di vicinanza alla sua famiglia. "Lo ricorderà sempre con affetto", scrive una moglianese. "Uomo onesto e laborioso, d’altri tempi", aggiunge un amico. I moglianesi ricordano i suoi modi gentili e il suo essere instancabile, fino all’ultimo.

Lucia Gentili