Addio al 94enne Alvaro Giovannini, storico carrozziere

Aveva 94 anni, Alvaro Giovannini, quando ieri mattina prima che il sole sorgesse ha chiuso gi occhi al mondo. Molto conosciuto in città perché da sempre ha gestito una carrozzeria in via Campo Boario. Da alcuni anni se ne era andato in pensione lasciando l’attività ai suoi storici collaboratori, Claudio Onofri e Giovanni Senesi che nel 2020 hanno costituito la nuova società lasciando, però, il nome del suo fondatore. E lui era sempre lì, sulla porta della "bottega" ad accogliere vecchi e nuovi clienti, pronto ad andare a prendere un caffè con i tanti amici che venivano appositamente a salutarlo. Nel giugno scorso aveva festeggiato il suo compleanno nella prestigiosa abbazia di S. Urbano di Apiro contornato dai suoi amici di sempre. La sua salute, però, era precaria e negli ultimi giorni di vita anche il suo spirito battagliero piano piano è venuto meno. Il funerale si svolgerà oggi pomeriggio alle 16 nella Chiesa del Duomo. Alvaro Giovannini (nella foto), vedovo da anni, lascia la figlia Grazia.