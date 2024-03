Addio al barista Meschini

È venuto a mancare nella mattinata di ieri Angelo Meschini (nella foto), figura molto nota a Civitanova dove, in via Molise, ha gestito per cinquanta anni, con la moglie Silvana, un esercizio bar molto apprezzato da tanti cittadfini.

Angelo Aveva 87 anni e da qualche tempo non godeva di buona salute.

Oltre alla moglie Silvana, lascia le figlie Roberta e Monica con i generi Venanzo e Andrea, la nipote Sofia con Giuseppe, il pronipote Giovanni, le sorelle Onorina e Cesira, e i tanti amici e conoscenti che ne hanno apprezzato la sua disponibilità e gentilezza. La camera ardente è stata allestita nella sla del commiato di San Marone.

I funerali si solgeranno questa mattina alle 10,30 nella chiesa di San Gabriele dell’Addolorata.