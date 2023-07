Addio al capitano Lorenzetti, apprezzato anche come arbitro

Se ne è andato un altro capitolo della storia maceratese perché il capitano Cesare Lorenzetti, 76 anni, è stato un punto di riferimento in città. Lo è stato come vigile urbano avendo prestato servizio per 41 anni sotto i sindaci Giuseppe Sposetti, Carlo Ballesi, Carlo Cingolani, Gian Mario Maulo, Anna Menghi, Giorgio Meschini e Romano Carancini. Nel 2010 era andato in pensione dopo 41 anni di servizio. Lorenzetti è molto conosciuto anche negli ambienti sportivi per essere stato arbitro e poi assistente e in questa veste è arrivato alla massima serie. "È stato un colpo terribile la notizia della sua morte" dice l’ex sindaco Meschini. "Nel 1985 – ricorda – mi sono occupato come assessore del corpo dei vigili urbani e poi anche io mi sono dedicato ad arbitrare le partite di calcio. Mi sembra ieri quando Lorenzetti mi ha chiesto di accompagnarlo a Cesena dove era stato designato come quarto uomo per la partita tra i romagnoli e il Pisa, un match molto importante in chiave salvezza. Quella gara è stata diretta da Stafoggia e uno degli assistenti era il compianto Renato Picchio". Poi Meschini è stato sindaco. "Anche in quella veste Lorenzetti mi è stato vicino, mi ha incoraggiato e sostenuto". Come guardia è stata una persona benvoluta. "Cesare è stato sempre un uomo preciso, rigoroso e soprattutto umano, capace di risolvere le varie situazioni". Lorenzetti lascia la moglie Rosalia, i figli Jacopo e Clorinda. Il funerale, curato dalla Croce Verde, sarà celebrato alle 15.30 di domani all’Immacolata.